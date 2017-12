Vôlei feminino fica em 5º na Suíça A seleção feminina vive momento oposto ao time masculino. Após vencer o Japão por 3 a 1 (25/15, 25/23, 20/25 e 25/20), terminou em quinto lugar no Montreux Volley Masters (antiga BCV Cup), neste domingo, em Montreux, na Suíça. Este é o pior resultado do Brasil na competição. A seleção brasileira foi campeã na edição de 1995 e vice-campeã em 1996. Em 1998 e 1999 ficou na quarta colocação ? não disputou em 1997, 2000 e 2001. A Rússia conquistou o título, ao superar a Itália por 3 a 2 (26/28, 18/25, 25/17, 26/24 e 15/9). As chinesas ficaram com a medalha de bronze após vitória contra as holandesas por 3 a 1 (25/28, 21/25, 25/18 e 31/29). A campanha da seleção de Marco Aurélio Motta foi fraca: além de perder dois amistosos contra a Alemanha, caiu diante da Rússia (3 a 2) e Itália (3 a 0) e venceu as japonesas (3 a 2, na primeira etapa) e as norte-americanas (3 a 0).