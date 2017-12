Vôlei feminino fora das semifinais A seleção feminina de vôlei do Brasil perdeu esta manhã para os EUA seu jogo decisivo na fase classificatória, e ficou de fora das semifinais do Grand Prix em realização em Macau, na China. As parciais foram de 29 a 31, 25 a 23, 13 a 25 e 20 a 25. Com esse resultado, no grupo do Brasil, classificaram-se as seleções de Cuba e dos EUA. No outro grupo, as classificadas foram China e Rússia.