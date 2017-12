Vôlei feminino ganha a 1ª na Suíça A primeira vitória da seleção brasileira feminina de vôlei, contra o Japão, foi obtida no tie-breaker, por 25/19, 16/25, 25/18, 20/25 e 15/8, nesta sexta-feira, no Montreux Volley Masters, Suíça. Foi a única vitória do Brasil em cinco jogos. Neste sábado, a seleção enfrenta os Estados Unidos, às 10h30. Rússia, Itália, China e Holanda disputam as semifinais.