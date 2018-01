Vôlei feminino ganha ouro no juvenil A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou neste domingo o título do IX Campeonato Mundial Juvenil ao vencer a Coréia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25-16, 25-16 e 25-13. A medalha de bronze ficou com a China após derrotar a Itália por 3 sets a 0.