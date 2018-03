Vôlei feminino inicia treinos para GP A seleção feminina de vôlei chegou nesta segunda-feira nas Filipinas, onde, a partir de sexta-feira, dá início à segunda fase do Grand Prix. Na primeira etapa, em Tóquio, ganhou de Alemanha, Tailândia e Japão. Nesta nova fase da competição, a equipe do técnico Marco Aurélio vai enfrentar, no Ginásio Araneta Colieum, novamente as alemãs e japonesas. A novidade será o confronto com as russas, que também venceram suas três partidas. Marco Aurélio, prevendo confrontos mais difíceis, inicia os treinos nesta terça-feira. ?Apesar de já termos referência das alemãs e japonesas, estas partidas serão mais complicadas. E temos de tomar cuidado com o saque e com o bloqueio russo.?