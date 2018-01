Vôlei feminino joga contra Cuba A seleção brasileira feminina de vôlei reapresenta-se nesta terça-feira, no Rio, para os últimos treinos antes das cinco partidas que fará contra Cuba, pela Copa da Amizade. O primeiro confronto será em Recife, domingo, às 20h30, no Ginásio do Geraldão, com transmissão da SporTV. As demais partidas serão em Belém, dia 23, São Luís, 26, Aracaju, 28, e Uberaba, 30. Os jogos são preparatórios para a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão.