Vôlei feminino pega o Japão no GP Invicta no Grand Prix de Vôlei, a seleção brasileira feminina volta a enfrentar a equipe do Japão, desta vez em Manila, nas Filipinas, às 5 horas desta sexta (horário de Brasília), com transmissão do SporTV. No primeira fase da competição, o Brasil venceu o Japão por 3 a 0, em Tóquio. O outro jogo do Grupo C será entre Rússia x Alemanha.