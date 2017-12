Vôlei feminino perde para dominicanas A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a ser derrotada pela República Dominicana. Neste sábado, o time perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 23-25, 25-21, 25-21 e 26-24, no segundo jogo da série de três amistosos entre as equipes. As duas seleções se enfrentam novamente neste domingo, às 16h.