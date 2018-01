Vôlei feminino tem jogo adiado Por causa de problemas internos, a seleção feminina de vôlei de Cuba não poderá chegar ao Brasil a tempo de disputar neste domingo, no Recife, a primeira partida da Copa da Amizade, torneio amistoso entre as duas seleções. Está sendo estudada a possibilidade de realizar esta partida em outra data. A Confederação (CBV) mantém a programação dos outros jogos: Belém (dia 23), São Luís (26), Aracaju (28) e Uberaba (30). Os jogos são preparatórios para a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão.