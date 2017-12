Vôlei feminino tem nova derrota A seleção brasileira de vôlei feminino perdeu sua segunda partida consecutiva na Copa dos Campeões, disputada na cidade de Saitama, no Japão. A derrota desta quarta-feira foi para a Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 25-21, 20-25, 30-28, 16-25 e 10-15. Na estréia, o Brasil perdeu para o Japão. Estados Unidos x China e Japão x Coréia do Sul completam a rodada. O time de Marco Aurélio Motta volta a jogar na sexta-feira diante da Coréia do Sul, depois enfrenta os Estados Unidos no sábado e por fim, a China no domingo.