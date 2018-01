Vôlei feminino termina Mundial em 7º A seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o sétimo lugar do Mundial da Alemanha, ao derrotar neste sábado a Bulgária por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 25/21). Estados Unidos e Itália, jogam neste domingo, em Berlim, às 10 horas (horário de Brasília), com transmissão pelo SporTV, fazendo final da competição. O Brasil dominou a partida deste sábado, mas os dois primeiros sets foram equilibrados. Na terceira parcial, a equipe do técnico Marco Aurélio Motta apenas administrou o marcador, fechando a parcial em 21 minutos e o jogo em 3 sets a 0. Com o sétimo lugar conquistado, a seleção cumpre o objetivo de terminar o Mundial com vitória, depois das derrotas para China e Coréia do Sul. A decisão deste domingo entre Estados Unidos e Itália confirma a queda de Cuba, atual bicampeã mundial. Norte-americanas e italianas contrariaram as previsões, derrotando as favoritas Rússia e China, respectivamente, na semifinal. A Itália, vice-campeã européia, é a surpresa da competição. As italianas jamais disputaram a final do Mundial, mas derrotaram Coréia do Sul e China nas fases decisivas. "É um grande momento para o vôlei italiano. Na final, queremos manter a agressividade que mostramos durante a competição", disse Manuela Leggeri, capitã italiana. Os Estados Unidos foram a melhor equipe do torneio, chegando à decisão de forma invicta. A vitória sobre a Rússia, na semifinal, credencia as americanas como favoritas ao título. "É uma oportunidade única. Estamos no caminho certo para conquistar o ouro", disse a capitã Tara Cross-Battle. Cuba e Coréia do Sul também jogam neste domingo, em Berlim, disputando o quinto lugar do Mundial.