Vôlei feminino vence a Alemanha A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Alemanha por 3 sets a 2 - parciais de 25/20, 27/25, 17/25, 22/25 e 15/8 - em partida válida pela segunda rodada do Grand Prix, que está sendo disputado na Ásia. Essa é a segunda vitória do Brasil na competição. Na estréia venceu Cuba e nas partidas seguintes perdeu para Japão e China. Amanhã, a equipe brasileira volta a enfrentar o Japão, que hoje foi derrotado pela China por 3 a 1. O Brasil é quinto colocado na classificação geral do Mundial.