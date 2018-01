Vôlei feminino vence a Argentina A seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Argentina por 3 sets a 0 - parciais de 28/26, 25/18 e 25/17 - neste sábado à noite em Santa Fé, na Argentina, e garantiu sua vaga no Campeonato Mundial de 2002, que será disputado na Alemanha. O Brasil estreou no torneio com uma vitória por 3 a 0 sobre a seleção do Peru. Voltou a jogar bem e venceu sem problemas a equipe argentina. O Brasil se despede do torneio neste domingo, às 15 horas, diante da seleção da Venezuela. O torneio classifica os dois primeiros colocados para o Mundial - previsto para o período de 30 de agosto a 15 de setembro. O terceiro colocado terá a chance de disputar uma repescagem com as equipes da Norcega (América do Norte, Central e Caribe). Quatro equipes já estão classificadas para o Mundial. Cuba (atual campeã mundial), Alemanha (país sede) e Rússia e da República Tcheca. Estas duas últimas garantiram vaga nos torneios classificatórios europeus.