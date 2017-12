Vôlei feminino vence a Coréia no GP A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Coréia do Sul nesta sexta-feira por 3 sets a 1 - 25/19, 18/25, 25/20 e 25/19 - na aberturada da terceira etapa da fase de classificação do Grand Prix/2001, em Tóquio. Esta foi a quarta vitória da equipe na competição. No outro jogo do grupo de Tóquio, a Rússia derrotou o Japão também por 3 a 1 (23/25, 25/22, 25/18 e 33/31). Em Harbin, Cuba venceu a Alemanha por 3 a 0 (25/19, 25/23 e 25/23) e a China superou os Estados Unidos por 3 a 1 (25/18, 22/25, 25/16 e 25/14). A seleção brasileira volta à quadra às 4 horas deste sábado (horário de Brasília) para a partida contra o Japão. O time encerra a participação nesta fase no domingo, à 1 hora (Brasília), enfrentando a Rússia.