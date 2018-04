Vôlei feminino vence a Polônia na estréia da Copa do Mundo

Como esperado, a seleção feminina de vôlei venceu a Polônia, com facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/20 e 25/22, na manhã desta sexta-feira, em sua estréia na Copa do Mundo de vôlei feminino, que está sendo disputada no Japão. Com a vitória, o Brasil lidera o grupo ao lado da rival Cuba, que também venceu com facilidade a fraca seleção do Quênia por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/18 e 25/20. O próximo adversário será o Quênia, neste sábado, às 7h05 (horário de Brasília). Já os Estados Unidos venceram o Peru também por 3 sets a 0, mostrando que a liderança do grupo será muito disputada. O destaque da seleção feminina foi Paulo Pequeno, com 15 acertos, enquanto Jaqueline, que retornou após cumprir suspensão por doping, anotou 12 pontos. Pelo grupo A, em Tóquio, dois confrontos já foram encerrados: Coréia do Sul 0 x 3 Sérvia (21/25, 23/25 e 15/25) e Itália 3 x 0 Tailândia (25/14, 25/14 e 25/16).