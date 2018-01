Vôlei feminino volta ao trabalho A seleção brasileira feminina de vôlei reapresenta-se nesta quinta-feira, no Rio, para dar seqüência ao trabalho visando o Grand Prix da Ásia, de 3 a 26 de agosto. O Sul-Americano, em que o Brasil conquistou vaga para o Mundial de 2002, não foi o teste decisivo para a equipe, em função do fraco nível dos rivais. Elizângela e Érica, do Minas Tênis, são destaques na renovada seleção do técnico Marco Aurélio Motta.