Vôlei: final do GP marca saga de Virna A partida final da competição feminina do Grand Prix Vôlei, entre BCN/Osasco e Automóvel Clube/Campos, às 20h deste sábado (com transmissão da SporTV), em Osasco, marca o fim de uma temporada extensa para atletas da Seleção Brasileira. O símbolo desse grupo, a atacante Virna, é uma das mais desgastadas com a maratona: jogou a Superliga, pelo Flamengo, de dezembro do ano passado até abril; voltou a representar o País no Sul-Americano, em setembro, viajou para o Japão para jogar a Copa dos Campeões no mês passado e na volta disputou a final do Estadual. Leia mais no Jornal da Tarde