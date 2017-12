Vôlei: final do Paulista começa sábado BCN/Osasco e União/São Caetano jogam sábado no Ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul, o primeiro jogo da série melhor-de-três pela final do Campeonato Paulista da Divisão Especial Feminina de Vôlei. A partida será realizada às 18 horas e transmitida pela Sport TV. Os próximos dois confrontos, serão nos dias 07 e 10 de novembro, no Ginásio José Liberatti, em Osasco.