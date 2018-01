Vôlei: final opõe técnicos novatos A possibilidade de conquistar o título da Superliga feminina é encarado como o primeiro grande desafio para dois novatos treinadores: Luizomar de Moura, do Flamengo, e Isabel Salgado, do Vasco. "Estou muito feliz com esta fase que estou passando, mas tenho muita coisa para aprender", declara Luizomar, que será o assistente técnico de Marco Aurélio Motta na seleção brasileira feminina. "Agarrei com unhas e dentes a oportunidade que me foi dada e quero continuar crescendo. Não vou sumir." O Flamengo, que eliminou o MRV/Minas, e o Vasco, que derrotou o Rexona, ambos por 3 jogos a 2, iniciam neste sábado, às 15 horas (com SporTV), a disputa pelo título brasileiro, no ginásio Caio Martins, em Niterói. O playoff é melhor de cinco partidas. O último titulo brasileiro conquistado por uma equipe carioca foi em 1987, com a Lufkin. Rexona e MRV disputam amanhã, às 11 horas, o terceiro lugar, em Belo Horizonte. Luizomar conta que está assustando com tantos acontecimentos simultâneos, logo no início da carreira de treinador - já foi assistente técnico de William Carvalho na Uniban e Sérgio Negrão, no Leites Nestlé e BCN/Osasco. "Acho que o segredo é ter o time na mão. Tanto o Flamengo, quanto o Vasco conseguiram isto." Explica que o primeiro grande passo é conquistar a confiança das jogadoras. "Trocamos muitas experiências e respeito a TPM." De acordo com ele, o atraso nos salários, de ambas as equipes, ajudaram a manter as atletas unidas. "Claro que isso não pode e não deve ser a regra. Mas no nosso caso uniu ainda mais todos os integrantes do time." Isabel, ex-técnica do Flamengo, concorda com o artilheiro Romário, do Vasco e da seleção brasileira, que diz que técnico bom é aquele que não atrapalha. "Quem ganha jogo é jogador ." A treinadora diz que não desmerece seu trabalho, nem dos companheiros. "É circunstancial. Montamos táticas para cada jogo, mostramos as ferramentas, mas são os jogadores que vão executá-las." O técnico, segundo ela, ajuda na medida em que consegue tirar o máximo proveito dos atletas nas partidas e corrige os erros apresentados nos jogos e nos treinamentos. "Temos de ter maior capacidade de análise que as jogadoras." Observa que sua função não é tão complexa como parece. Mas, quando perde, não engole comentários do tipo "está no início da carreira, vamos dar um desconto." "Sou inteligente o suficiente para aprender. Posso demorar um pouco mais que os treinadores experientes ao montar táticas. Mas também não me importo em dormir tarde." Única mulher a comandar uma equipe de vôlei no Brasil, diz que ainda não sabe qual a vantagem que pode tirar deste fato. "Só sei que não gosto de unanimidade, porque é burra."