Vôlei: Fla e Isabel brigam por equipe A antiga comissão técnica de vôlei feminino do Vasco, liderada pela treinadora Isabel, e o Flamengo disputam quem vai comandar a equipe financiada pela prefeitura de Campos de Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Durante todo o dia de hoje, ambos afirmaram já ter acertado a parceria com o prefeito da cidade e a situação permanece indefinida. "Quero a Isabel e não abro mão dela. Não posso desdizer o que havia dito", assegurou o prefeito de Campos, Arnaldo Viana (PDT). Apesar disso, ele admitiu ter negociado com o vice-presidente de Esportes Amadores do Flamengo, Marcos Antônio Jardim. "Falei para ele que deveríamos conciliar a Isabel com o técnico deles (Luizomar)", disse Arnaldo Viana, que ainda informou sobre o projeto de retirar crianças de rua e recuperar jovens drogados que planeja implantar na cidade e que seria comandado por Isabel. Surpreendida com a possibilidade de perder a direção da equipe de Campos, Isabel ficou irritada. Ela afirmou que estava tudo acertado, desde sexta-feira à noite, e já havia iniciado a contratação de jogadoras. A treinadora só se acalmou com um telefonema do prefeito de Campos, recebido no final da tarde desta terça-feira. "Eu vou acreditar no que ele me falou. E disse que o projeto estava de pé." Isabel descartou qualquer possibilidade de voltar ao Flamengo. Ela não considerou ética a possibilidade de provocar a demissão do técnico Luizomar - curiosamente, foi o Fla que a derrotou na final da Superliga Feminina de Vôlei. A treinadora afirmou ainda que agendou com o prefeito de Campos uma reunião nesta quarta-feira, quando serão discutidas as questões jurídicas da parceria. Por outro lado, o vice-presidente de Esportes Amadores do Flamengo, Marco Antônio Jardim, foi incisivo ao confirmar a parceria com Campos. "Já está tudo acertado e a Isabel não faz parte do projeto", garantiu o dirigente. Segundo ele, a parceria estabelece que o clube irá ceder seu nome, enquanto a prefeitura irá arcar com todas as despesas da equipe. Marco Antônio Jardim também informou que o Flamengo manteve a decisão de cortar cerca de 30% do orçamento de R$ 13 milhões previstos para o Esporte Amador. Segundo o dirigente, esse foi um dos motivos para a saída de Virna do clube. "Não temos condições de pagar a ela os R$ 800 mil por ano que o BCN/Osasco pagará." O vice-presidente confirmou que Leila trocou o clube pelo vôlei de praia, mas retorna para a disputa das finais da Superliga. Apesar do entusiasmo com a suposta nova parceria, Marco Antônio Jardim não descartou a possibilidade de a equipe não participar da Superliga. Ele contesta os dirigentes da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pelo fato de a entidade receber cerca de R$ 8 milhões em patrocínios e não dividir com os clubes. Se Campos não criar sua equipe, o Rio pode ficar sem representante na Superliga deste ano. Afinal, ainda existe a possibilidade de a Petrobrás não renovar seu contrato de patrocínio com a equipe de Macaé, o que acabaria provocando a sua extinção.