Vôlei: Fla e Minas brigam por vaga Quem tem o melhor poder de ataque? O Flamengo, de Virna Dias, ou o MRV Minas, de Cristina Pirv? As duas equipes enfrentam-se nesta terça-feira, às 20h30, no Rio, no decisivo jogo da semifinal da Superliga. O confronto está empatado por 2 a 2 e o aproveitamento no ataque pode definir o primeiro finalista. Rexona e Vasco disputam a outra semifinal, também empatada por 2 a 2. Pirv e Virna são as maiores pontuadoras de seus times, caracterizados pelo forte poder de ataque. O Flamengo tem ainda Leila e Tara Cross e o MRV, Fernanda Doval e Bia. De acordo com as estatísticas, Pirv é a maior pontuadora da competição, com 422 pontos. Virna aparece em sétimo, com 323 pontos. No ataque, Pirv é a quinta colocada (25,80%) e Virna, a nona (22,96%). Ambas são destaque também na recepção: a atleta do Minas em quarto (57,03%) e a do Flamengo, em quinto (56,69%). A romena volta a levar vantagem em relação à brasileira na defesa, com 42,47% (5.º) contra 40,90% (8.º).