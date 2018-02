Vôlei Futuro bate o Banespa e vence 1.ª partida na Superliga

O Vôlei Futuro derrotou o Banespa, por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/23 e 25/17, nesta terça-feira, na abertura da quinta rodada do primeiro torneio da Superliga feminina. A oposto Marci, do Vôlei Futuro, recebeu o Troféu VivaVôlei de melhor jogadora da partida, realizada no ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba. Com 18 acertos, Marci também terminou como a principal pontuadora do confronto. Já pelo Banespa, a ponteira Jéssica e a oposto Neneca contribuíram com 10 e 9 pontos, respectivamente. Foi a primeira vitória do time de Araçatuba na competição, enquanto o Banespa segue sem ganhar. "Os dois primeiros sets foram bem equilibrados. No primeiro, principalmente, estivemos em desvantagem no marcador quase o tempo todo. Nosso time esteve muito bem taticamente e soube neutralizar as ações ofensivas das adversárias. Jogadoras como Neneca e Paula Barros fizeram poucos pontos, até porque o nosso bloqueio amorteceu bem os ataques do Banespa", analisou o técnico do Vôlei Futuro, Boni. Outras três partidas completarão a rodada. Nesta quarta-feira dois confrontos: Brasil Telecom x São Caetano/Detur, às 19h30, na Arena Multiuso, em Brusque (SC); e Finasa/Osasco x Mackenzie, às 20h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). A rodada será encerrada nesta quinta, quando o Pinheiros enfrentará o Fiat/Minas, às 19h30, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo.