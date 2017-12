Vôlei ganha mais uma dos EUA A seleção brasileira masculina de vôlei está praticamente garantida na fase final da Liga Mundial, entre os dias 25 a 30, em Katowice, na Polônia. Neste domingo, o time voltou a derrotar os Estados Unidos por 3 a 0 (25/22, 25/23 e 25/23), somando a sétima vitória em oito partidas. O Brasil, líder do Grupo D com 15 pontos, vai enfrentar nos próximos dois finais de semana, em Fortaleza e no Recife, a Holanda e a Alemanha, os adversários mais fáceis da chave. Os norte-americanos caíram para a terceira colocação com 12 pontos, quatro vitórias e quatro derrotas. Diferente da partida de sábado, os norte-americanos ofereceram maior resistência e chegaram a comandar o placar do segundo set. O grande trunfo do Brasil, de acordo com o ponteiro Giba, foi a defesa. "Nosso sistema defensivo está melhorando a cada dia." Esse é o grande objetivo do técnico Bernardinho. "Temos de acabar com esta história que no vôlei masculino é impossível defender os ataques adversários." Por causa da defesa, a seleção brasileira teve maior volume de jogo, o que proporcionou mais bolas de contra-ataque. Esta foi a grande diferença entre as duas seleções. O Brasil marcou 45 pontos de ataque e os EUA, 37. Além disso, o time de Bernardinho teve vantagem no número de pontos em função dos erros do adversário: 23 contra 21. Os norte-americanos fizeram seis pontos de bloqueio (contra quatro) e quatro pontos de saque direto (os brasileiros fizeram 3). Também neste domingo, pelo Grupo D, a Holanda marcou 3 a 1 na Alemanha (17/25, 25/23, 21/25 e 28/30) e assumiu a segunda colocação na classificação, com 13 pontos - cinco vitórias e três derrotas. No sábado, a Holanda já havia ganho pelo mesmo placar (19/25, 25/16, 23/25 e 21/25). Outros resultados - Grupo A: Itália 1 a 3 França (30/28, 20/25, 20/25 e 19/25), Argentina 1 a 3 Espanha (19/25, 23/25, 25/21 e 22/25), Itália 3 a 0 França (25/20, 25/22 e 25/18). Grupo B: Rússia 1 a 3 Grécia (22/25, 23/25, 25/21 e 23/25), Venezuela 2 a 3 Polônia (20/25, 20/25, 25/22, 25/23 e 12/15), Rússia 3 a 1 Grécia (25/18, 25/21, 22/25 e 25/13). Grupo C: Iugoslávia 3 a 0 Portugal (25/11, 25/21 e 25/25), Japão 0 a 3 Cuba (19/25, 15/25 e 23/25), Japão 1 a 3 Cuba (25/22, 25/27, 24/26 e 13/25).