Vôlei: Giba é flagrado no doping O atacante Giba, campeão mundial da seleção brasileira de vôlei e jogador do Estense Ferrara, da Itália, deu positivo para a substância cannabis sativa (maconha) após exame antidoping realizado no dia 15 de dezembro, data do jogo contra o Sempre Volley Padua, informou nesta segunda-feira o Comitê Olímpico Italiano (CONI). O clube italiano confirmou o resultado do exame e suspendeu, por cautela, o atleta de todas as atividades esportivas. As informações são da Agência de Notícias EFE.