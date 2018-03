Vôlei inicia 2ª etapa da Liga Mundial Depois de quase um mês viajando em função dos jogos de ida da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei iniciou nesta quarta-feira a 2ª etapa da competição. Os jogadores reapresentaram-se ao técnico Bernardinho, em Belo Horizonte, onde enfrentarão no fim de semana, no Ginásio Mineirinho, a seleção dos Estados Unidos. Nesta segunda fase, o Brasil jogará ainda com a Holanda, em Fortaleza, e com a Alemanha, no Recife. O Brasil é líder do Grupo D, com cinco vitórias e uma derrota.