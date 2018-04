Vôlei: Itália vence Cuba e se classifica para Pequim

A seleção feminina de vôlei da Itália venceu Cuba nesta quinta-feira por 3 sets a 0 na Copa do Mundo, obtendo a classificação matemática para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto de 2008. Veja também: Eficiente, Brasil derrota a Sérvia por 3 a 0 na Copa de Vôlei As italianas foram muito superiores no jogo, disputado no Nippon Gaishi Hall, de Nagóia, diante de 3.800 espectadores. As parciais da partida foram de 27/25, 25/19 e 25/16. As italianas estão com 100% de aproveitamento e na liderança da competição, com 10 vitórias. Na quarta-feira, a seleção italiana havia derrotado o Brasil por 3 sets a 0.