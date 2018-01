Vôlei italiano é o desafio de Gustavo O meio-de-rede Gustavo, da seleção brasileira de vôlei que conseguiu a vaga para o Mundial do ano que vem, foi uma das peças-chave do time do Brasil que conquistou o segundo título da Liga Mundial, no final do mês passado: terminou a competição como melhor bloqueador - um fundamento considerado falho até o técnico Bernardinho assumir a equipe. Agora, o próximo desafio do jogador de 2,03m de altura é jogar no melhor campeonato do mundo: o italiano. "Essa mudança, para o Ferrara, da Itália, será mais ou menos como quando saí de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para São Paulo, tentar a peneira do Banespa. É como começar do zero...", explica Gustavo, que jogará ao lado de Giba, também da seleção brasileira, e do argentino Cuminetti. Após a conquista da Liga Mundial, Gustavo e Giba não voltaram para festejar no Brasil. Seguiram diretamente para a Itália, onde foram recebidos por dirigentes da equipe italiana. "Eles não tinham o que falar. A gente tinha ganho dos italianos de forma muito bonita. Só puderam nos cumprimentar e festejar por terem contratado dois campeões na Liga Mundial", conta o atleta, que ainda brincou: "O cara que contratou a gente ficou conhecido como Rei Midas: tudo o que contratava virava ouro. Eles fizeram muita festa." Depois de passar pela peneira do Banespa, em 1993, quando tinha 17 anos, a carreira de Gustavo decolou. O primeiro grande salto foi sua primeira convocação para seleção brasileira adulta, em 1997, pelo criticado técnico Radamés Lattari. "Só tenho elogios para o Radamés. Foi ele que me fez ser um jogador de seleção. Sempre acreditei em seu trabalho." Gustavo evoluiu seu modo de jogar e seu temperamento. Quando entrou para o time brasileiro era considerado um jogador "frio", o que ele mesmo admite, mas garante que em quatro anos atuando pela seleção, mudou também no aspecto psicológico: "Quando entrei na seleção fazia apenas o meu, não ajudava os outros na vibração. Mas as coisas foram mudando. Era um jogador calado, mas consegui mudar e hoje faço minha parte na quadra." Os esportes são tradição na família Endres: Murilo, seu irmão, integra o elenco do Banespa, nas categorias juvenil e adulta - já se destaca na seleção brasileira juvenil. "O Murilo é muito dedicado. No começo falavam que ele só tinha passado na peneira porque era meu irmão, mas ele mostrou que tem talento. Em casa a gente sempre foi incentivado pelos meus pais, que não jogavam vôlei, mas eram craques em boliche."