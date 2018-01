Vôlei: Iugoslávia derrota Espanha A Iugoslávia venceu, neste domingo, a Espanha por 3 sets 1, com parciais de 25/18, 25/21, 21/25 e 25/18, pela primeira rodada do Grupo D do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, que está sendo disputado na Argentina. Pelo mesmo grupo, o Japão bateu o Casaquistão também por 3 a 1 (26/24, 25/20, 29/31 e 25/10). Nesta segunda jogam Japão x Espanha e Casaquistão x Iugoslávia.