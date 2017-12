Vôlei: Iugoslávia garante o 1º lugar A seleção masculina de vôlei da Iugoslávia confirmou o favoritismo e fechou a primeira fase do Mundial da Argentina em primeiro lugar no grupo D. Campeã olímpica e européia, a Iugoslávia derrotou nesta terça-feira a equipe do Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/15). Com o primeiro lugar da Iugoslávia, as seleções do Japão, Casaquistão e Espanha brigam pela segunda vaga. Espanha e Casaquistão se enfrentam ainda hoje.