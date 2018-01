Vôlei já tem nova geração de talentos Pelo menos há três gerações, as torcedoras de vôlei têm seus queridinhos: Renan, na seleção brasileira que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles/84; Giovane, do time que conquistou o ouro na Olimpíada de Barcelona/92, e Giba, da atual equipe comandada por Bernardinho. Mas as meninas podem ficar tranqüilas: novos jogadores talentosos e bonitos já estão aparecendo. Só no Banespa/MasterCard, time tradicional pela formação de jogadores, quatro chamam atenção: Vinhedo, Murilo, Chupita e Jacke. Leia mais no Jornal da Tarde