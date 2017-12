Vôlei: Japão novamente no caminho A seleção feminina joga com o Japão às 4 horas de sábado (horário de Brasília), pela terceira etapa da fase de classificação do Grand Prix, em Tóquio, no Japão. A SporTV transmite ao vivo. À 1 hora de domingo, o Brasil encara as russas. As próprias japonesas estão surpresas com a vice-liderança no torneio. Até o início desta etapa somavam quatro vitórias e duas derrotas e ocupavam a segunda colocação geral, atrás apenas das chinesas (cinco vitórias em seis jogos). "Apesar de ainda estarmos formando um perfil para esse grupo, elas estão bastante entusiasmadas e empenhadas no trabalho", declarou o técnico japonês Masahiro Yoshikawa, que não deixa suas jogadoras perderem de vista o objetivo traçado. "Queremos aprender com os outros países. Vamos continuar encarando o Grand Prix, e as próximas competições, como um grande desafio. Esse é só o começo", completa. "Depois de nos enfrentarmos tantas vezes, podemos dizer que já conseguimos marcar o jogo das japonesas. A vitória é uma questão de nos mantermos atentos", analisou o técnico do Brasil, Marco Aurélio Motta. Esse é o terceiro confronto entre as duas seleções no GP, com uma vitória para cada equipe.