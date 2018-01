Vôlei: Japão vence o Casaquistão A seleção do Japão estreou com vitória no Mundial de vôlei masculino, que está sendo realizado na Argentina. Num jogo muito equilibrado, os japoneses venceram o Casaquistão neste domingo por 3 sets a 1, em partida válida pelo Grupo D. As parciais da partida, realizada em Mar del Plata, foram de 26/24, 25/20, 29/31 e 25/10. Ainda pelo Grupo D, se enfrentam neste domingo, as seleções da Iugoslávia e Espanha.