Vôlei japonês leva mais um brasileiro Além de Gilson, Nalbert e Anderson, mais um brasileiro jogará a próxima temporada no Japão. Max (ex-Vasco) assinou com o Toyota Gosei Trefuerza (2.ª divisão), mas poderá atuar no Brasil no fim da Superliga, em um time ainda não definido. Max, que está montando uma equipe juvenil em Bauru para a disputa do Paulista, pensa em processar o Vasco, que lhe deve oito meses de salário. ?Eles não atendem a nossos telefonemas?, disse o empresário do atleta, Rogério Teruo.