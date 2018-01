Vôlei: Jaqueline vive novo drama A atacante Jaqueline, do BCN, deverá ficar, pelos menos, seis meses afastada das quadras por causa de uma séria lesão no joelho esquerdo. A jovem atleta, de apenas 18 anos, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior no jogo contra o Tênis Clube de São José dos campos, sábado, pelo Campeonato Paulista. Ela passará por uma cirugia para reconstruir o ligamento nesta quarta-feira. Jaqueline, eleita a melhor jogadora do Campeonato Mundial Juvenil de 2001, disputado na República Dominicana, contundiu-se em sua primeira partida como titular após ter ficado três meses fora da equipe do BCN recuperando-se de um problema vascular na mão direita. A cirurgia de Jaqueline será realizada no Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, sob o comando de Antônio Carlos Rossetti e o acompanhamento do médico do BCN, Laércio Ricco. ?A Jaqueline está em repouso, tomando antiinflamatórios e fazendo aplicações de gelo no joelho?, disse Ricco. ?Depois do abatimento natural, ela está um pouco melhor, esperando a cirurgia.? O médico lembrou que este tipo de lesão é comum com atletas. O fator complicador é a demora no processo de recuperação, uma vez que a cicatrização é lenta. ?Colocamos, normalmente, um tendão no lugar do ligamento?, explicou Ricco.