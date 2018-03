Vôlei joga duas vezes na Polônia A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei embarcou hoje para a Polônia, onde jogará em Katowice na sexta-feira e no sábado pela Liga Mundial. Os brasileiros querem se vingar dos adversários, responsáveis pela única derrota sofrida pelo Brasil na competição - 3 sets a 0, em Goiânia. No segundo confronto das equipes, o Brasil passou apertado, mas ganhou no tie-break. O time comandado pelo técnico Bernardo Rezende segue na liderança do grupo A, com 15 pontos em sete partidas. Mesmo que percam o primeiro jogo para os poloneses, os brasileiros continuam na liderança do grupo, já que os adversários estão três pontos atrás. Apesar disso, Bernardinho exige concentração dos jogadores e afirma que todos aprenderam a lição. Seleção Feminina - O time comandado pelo técnico Marco Aurélio Motta segue treinando em Macau, na China, onde a partir de sexta-feira participa da terceira etapa do Grand Prix da Ásia. As brasileiras - um time de novatas - estão na terceira colocação na classificação geral e enfrentam Tailândia, Alemanha e China.