Vôlei masculino é campeão na Itália A seleção brasileira masculina de vôlei iniciou a temporada com título. Superou a Holanda por 3 a 1 (25/19, 25/18, 25/27 e 25/22) e conquistou a medalha de ouro do Torneio Sei Nazioni, neste domingo, na Itália. Durante a competição, obteve 15 sets a favor e 3 contra. Venceu os Estados Unidos e Rússia por 3 a 0 e além dos holandeses, marcou 3 a 1 contra italianos e iugoslavos. Os brasileiros desembarcam nesta segunda-feira no País e ganham folga até quinta-feira. A reapresentação será no Rio. Dia 28 estréiam na Liga Mundial, contra a Argentina, em Brasília. O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, mantém a tradição do pódio: em 2001, a seleção masculina venceu todos os torneios que disputou ? Liga Mundial, Sul-Americano, classificatório para o Mundial, uma competição amistosa na Itália e a Copa América. ? com exceção da Copa dos Campeões, em que foi vice.