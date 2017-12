Vôlei Masculino pronto para a Liga A seleção brasileira masculina de vôlei faz nesta quinta-feira o último treino no Rio antes de estrear na Liga Mundial, a primeira competição importante da temporada ? o Brasil ganhou um torneio amistoso na Itália que contou com seleções expressivas no cenário internacional. Nesta quinta-feira os jogadores apresentarão o novo uniforme confeccionado pela Olympikus, que terá camisas e calções verde-escuros. A equipe de Bernardo Rezende, o Bernardinho, que se preparou por mais de um mês no Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca, já treinará domingo em Brasília, local da estréia na Liga Mundial contra Argentina. Os jogos serão dia 28 (15h30) e dia 30 (10 horas), com Rede Globo e SporTV. Bernardinho definirá os 12 atletas para a primeira rodada em Brasília.