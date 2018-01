Vôlei masculino retorna aos treinos Depois da conquista da Liga Mundial e do Campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira masculina de vôlei começa, neste domingo, sua preparação para a Copa América, que acontece a partir do dia 28, na Argentina. O técnico Bernardinho se reúne com o time a partir das 22 horas, no Rio. Nos próximos dias a seleção fará treinos em dois períodos no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio. Antes da competição na Argentina, o Brasil fará uma série de amistosos preparatórios contra a seleção de Cuba nos dias 21 (Londrina-PR) 23 São Bernardo do Campo-SP) e 25 (Brasília). Foram convocados Anderson, André, Dante, Giba, Giovane, Gustavo, Henrique, Maurício, Nalbert, Ricardinho, Rodrigo Santana e Escadinha. O Brasil vai buscar o tricampeonato na Copa América. Desde que Bernardinho assumiu o comando da seleção, o time conquistou todos os torneios que disputou. O mais importante deles foi a Liga Mundial. Na Argentina, o grupo vai lutar para manter a invencibilidade.