Vôlei masculino se prepara para Liga A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está perto de estrear na Liga Mundial, principal competição que servirá de preparação para o Campeonato Mundial, em setembro, na Argentina. Na sexta-feira, em Brasília, o time comandado pelo técnico Bernardo Rezende começa a batalha pelo tricampeonato da Liga diante da própria Argentina, às 15h30 (com transmissão da TV Globo). Será o 13º torneio da Liga e Maurício o disputará pela 11ª vez. A equipe brasileira chega como favorita para todas as competições da temporada, ainda mais depois da conquista do Torneio Sei Nazioni, na Itália, em que bateu todas as equipes participantes, até os anfitriões e os campeões olímpicos, os iugoslavos. Um dos jogadores menos altos da seleção, com 1,84 m, é o líbero Sérgio Dutra, o ?Escadinha?, que foi convocado pela primeira vez ano passado e já está sendo considerado um dos líderes do grupo. ?Cresci bastante tecnicamente, além de ter amadurecido como pessoa. Mas sei que ainda tenho muito o que aprender. A cada treino, a cada jogo sinto que posso evoluir ainda mais?, diz. O técnico brasileiro não esconde a sua admiração pelo líbero: ?O Escadinha fez uma ótima temporada internacional e uma excelente Superliga. Além disso, tem toda a confiança dos seus colegas de time.? Sempre otimista, o jogador sabe da sua importância dentro de quadra. ?Minha função não é só passar e defender. Também tenho de falar, passar aos companheiros as instruções do Bernardinho, que nem sempre chegam aos jogadores?, afirma. Ele declarou que age como líder em todas as situações. ?Sou a mesma pessoa dentro e fora da quadra. Gosto de ajudar.? Argentinos - Sábado, pelo Grupo A, o time de Escadinha volta a enfrentar a Argentina, mas às 10h. Depois das duas partidas contra os argentinos, os brasileiros viajam para Portugal, onde enfrentarão a seleção local. Depois, voltam para o Brasil para jogar em Goiânia contra a Seleção da Polônia. No ano passado, a Liga Mundial foi a primeira competição importante do Brasil sob o comando de Bernardinho. Depois de seis anos, a Seleção Brasileira voltou a conquistar o título ? que havia vencido pela primeira vez em 1993. A vitória na final foi contra os italianos, por 3 sets a 0, na cidade polonesa de Katowice.