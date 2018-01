Vôlei Masculino viaja 6ª para Córdoba A experiência do elenco é uma das armas da seleção brasileira masculina de vôlei no Mundial da Argentina, que começará sábado. Considerado um dos favoritos da competição, ao lado de Iugoslávia, Itália e Rússia, o Brasil viaja nesta sexta-feira para Córdoba, local da estréia contra a Venezuela, no domingo. Quatro titulares continuam na equipe, desde o quarto lugar no Mundial do Japão, em 1998: o levantador Maurício, o ponta Giba, o capitão Nalbert e o meio-de-rede Gustavo. Maurício disputará seu quarto Mundial e acredita na concentração e na determinação para uma boa campanha. ?Essas qualidades podem fazer a diferença. Temos de nos preocupar em fazer nosso jogo.? Na primeira fase, a equipe do técnico Bernardinho terá como adversários, além da Venezuela, Estados Unidos e Egito. Os norte-americanos são adversários tradicionais, mas o treinador alerta para a qualidade dos sul-americanos. ?Será um adversário complicado, principalmente por ser a estréia. O estilo de jogo da Venezuela é parecido com o de Cuba?, avalia Bernardinho. Alguns jogadores sentiram contusões na última semana, mas todos se recuperaram e estão à disposição do treinador. ?As lesões atrapalharam um pouco os treinamentos, mas temos poucos ajustes a fazer antes da estréia. Vamos aproveitar a primeira fase para adquirir ritmo de jogo?, disse o oposto André Nascimento. Nesta quinta-feira, a equipe faz o último treinamento no Brasil, no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio.