Vôlei masculino volta aos treinos Depois da folga de uma semana, a seleção masculina de vôlei se reapresenta nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O time do técnico Bernardinho irá iniciar os preparativos para o Torneio Classificatório para o Mundial de 2002, que acontece entre os dias 27 e 29 deste mês, em São Caetano do Sul. Além dos 12 atletas campeões da Liga Mundial, o técnico Bernardinho convocou outros dois jogadores, Rodrigão e Enoch. Os treinos serão realizados no Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca.