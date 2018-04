Vôlei: Minas defende invencibilidade Único invicto da Superliga Masculina de Vôlei, o Telemig Celular/Minas enfrenta amanhã o Bento Gonçalves (RS), às 20h30, no Ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte (com SporTV). Apesar da vitória no último jogo, quando quebrou a invencibilidade da Unisul (SC) por 3 sets a 2, o treinador Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, pede cautela. ?Não pode haver a falta de atenção do último jogo, quando nos acomodamos no terceiro set.? Maurício, André Nascimento, Bruno, Ezinho, Douglas, Henrique e Serginho (líbero) começam pelo Minas.