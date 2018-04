Vôlei: Minas vence duelo de invictos No duelo dos invictos da Superliga Masculina de Vôlei, sábado, a vitória ficou com o Telemig Celular/Minas que teve de levar a partida ao tie-break contra a catarinense Unisul: 3 sets a 2 (21/25, 25/19, 24/26, 25/23 e 15/12). Na mesma rodada, o Banespa venceu o Bento Gonçalves por 3 sets a 1. Neste domingo, o Suzano derrotou o Bunge Barão (SC) por 3 sets a 0 (25/13, 25/20 e 25/22). O jogo entre Shopping ABC/Santo André e Lupo/Náutico, que seria nesta segunda-feira, no Ginásio Pedro Dell?Antônia, foi adiado por causa da morte do prefeito Celso Daniel.