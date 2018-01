Vôlei: Motta define seleção da copa O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Marco Aurélio Motta, definiu a equipe que atuará na Copa dos Campeões, de 13 a 18 de novembro, no Japão: Gisele, Fabiana Berto, Érika, Elisângela, Vurna, Raquel, Fernanda Doval, Jaqueline, Karin, Flúvia, Kely e a líbero Fabi. Ana Cristina, de 19 anos, e as meios-de-rede Walewska e Ednéia não viajarão com o grupo, na segunda-feira.