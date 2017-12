Vôlei: Murilo é operado em São Paulo O ponta do Banespa, Murilo Endres, de 20 anos, sofreu nesta sexta-feira uma cirurgia, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, para a retirada de fragmentos do menisco lateral do joelho direito. O jogador precisará entre três e quatro semanas para recuperar-se da cirurgia.