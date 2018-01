Vôlei: Osasco e Ravena estão na final O brasileiro BCN/Osasco e o italiano Ravena farão a final da Salonpas Cup, um torneio amistoso de vôlei feminino que está sendo disputado em Salvador. A decisão do título será às 11h15 deste domingo (com transmissão da TV Bandeirantes). Na semifinal deste sábado, o BCN/Osasco não deu chances ao MRV/Minas e venceu por 3 sets a 0 (25/22, 25/15 e 25/17), em apenas 1 hora e 13 minutos de jogo. Na outra disputa por uma vaga na final, o Ravena teve mais dificuldades para derrotar o Hisamitsu, do Japão. A equipe italiana ganhou por 3 sets a 2, com parciais de 25/10, 23/25, 25/19, 22/25, 15/13. O destaque do time de Osasco foi a atacante Virna, que não tinha jogado duas partidas do torneio. Ela marcou 16 pontos na vitória sobre o MRV. ?É muito bom a gente chegar à final. O grupo está se formando agora. A gente só tem um mês de treinamento, mas já dá para sentir uma evolução da equipe?, afirmou ela. Apesar do otimismo, o técnico do BCN, o campeão olímpico José Roberto Guimarães, pediu tranqüilidade às suas jogadoras. ?Ainda não tem nada ganho. Falta muita coisa. O Ravena jogou muito bem contra o time do Japão e não é um adversário fácil. A nossa vitória sobre a equipe italiana na fase classificatória não conta. Tudo pode acontecer na final?, avisou o treinador.