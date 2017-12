Vôlei perde primeira das dominicanas A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela fraca República Dominicana por 3 sets a 1 (25/22, 25/17, 20/25 e 25/21), sexta-feira à noite, em amistoso, no Rio. Até então, o Brasil, que prepara-se para o Grand Prix da Ásia (de 12 de julho a 4 de agosto), nunca havia perdido para as dominicanas ? cinco vitórias, todas por 3 a 0. As duas seleções voltam a jogar neste domingo às 16 horas, em Quissamã, Rio.