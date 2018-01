Vôlei: Pinheiros vence na estréia O Blue Life/Pinheiros derrotou o CadSoft/T.C. São José por 3 sets a 0, na noite desta terça-feira, no encerramento da primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei da temporada 20002/03. A partida, realizada no ginásio Poliesportivo do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, teve as parciais de 25/19, 25/19 e 25/20, em 1h17. O treinador do Blue Life/Pinheiros, Ari Rabelo, ficou surpreso com o resultado. "Nesta Superliga, todo jogo será muito difícil. Vencer na estréia foi um bom começo. A vitória por 3 sets a 0 foi surpreendente", revelou. Já para Hairton Cabral, treinador do CadSoft/T.C., a sua equipe terá que trabalhar durante toda semana para tentar corrigir os erros para a segunda partida na Superliga ."Fizemos uma boa partida, Mas ainda não atingimos o nível que queremos", disse