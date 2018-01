Vôlei: Polônia bate Itália no Mundial A seleção da Polônia conquistou uma importante vitória no Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, nesta segunda-feira, ao derrotar a Itália, por 3 sets a 2, de virada, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B. Os poloneses precisaram de 1h44 para marcar 20/25, 24/26, 25/22, 25/21 e 15/10. Outros resultados desta segunda-feira: Portugal 3 x 1 Austrália, Canadá 3 x 1 Croácia, França 3 x 1 Rússia, Bulgária 3 x 1 Tunísia, Iugoslávia 3 x 0 Casaquistão, Argentina 3 x 1 China e Venezuela 3 x 0 Egito.