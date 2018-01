Vôlei: Portugal passa pela China A seleção de Portugal não encontrou problemas em sua estréia no Campeonato Mundial de vôlei masculino que está sendo realizado na Argentina. Neste domingo, os portugueses venceram a China por 3 sets a 1, em partida válida pelo Grupo A. A partida, realizada em San Juan, teve as parciais de 16/25, 25/21, 25/19 e 25/11, em 1h30 de duração. A abertura dos jogos no Grupo A foi feita ontem, quando a Argentina venceu a Austrália também por 3 a 1. Na segunda-feira, Portugal enfrenta a Austrália e a China pega a Argentina.